Elden Ring potrebbe essere rivelato con un semplice trailer (Di lunedì 1 marzo 2021) È passato molto tempo da quando FromSoftware e Bandai Namco hanno parlato di Elden Ring, e sembra decisamente difficile fare una previsione su quando il gioco sarà completamente rivelato. Parlando durante il suo ultimo live stream, l'ex senior editor di Game Informer, Imran Khan, ha rivelato che, quando FromSoftware e Bandai Namco vorranno rivelare Elden Ring, lo faranno semplicemente pubblicando un trailer. Elden Ring è stato annunciato nel 2019 alla conferenza E3 di Microsoft e da allora si è parlato molto poco del gioco. Lo scorso gennaio, abbiamo dato uno sguardo a delle nuove concept art condivise da uno degli artisti al lavoro sull'atteso gioco.

