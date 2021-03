Draghi firma il dpcm: tensione nel governo sulle chiusure. Vaccini: il piano del generale Figliuolo (Di martedì 2 marzo 2021) Il nuovo comandante dell'attacco al virus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, 60 anni, scenderà in campo da oggi, 2 marzo. Come Diaz quando prese il posto di Cadorna nella Grande guerra. Il suo arrivo segna la svolta, il cambio di passo, la spinta alle vaccinazioni: dall'approvvigionamento alla distribuzione e somministrazione. L'obiettivo è far crescere il numero delle vaccinazioni per arrivare, in aprile, fra 300mila a 500mila al giorno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 marzo 2021) Il nuovo comandante dell'attacco al virus, ilFrancesco Paolo, 60 anni, scenderà in campo da oggi, 2 marzo. Come Diaz quando prese il posto di Cadorna nella Grande guerra. Il suo arrivo segna la svolta, il cambio di passo, la spinta alle vaccinazioni: dall'approvvigionamento alla distribuzione e somministrazione. L'obiettivo è far crescere il numero delle vaccinazioni per arrivare, in aprile, fra 300mila a 500mila al giorno L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Draghi firma Nuovo Dpcm, Draghi accelera sui vaccini. Rebus scuole. Ma è polemica anche sui negozi La decisione arriva alla vigilia della firma del primo Dpcm di Draghi , con le misure anti contagio in vigore fino a dopo Pasqua. L allarme per la risalita dei contagi, anche per effetto delle ...

Draghi dà il benservito ad Arcuri, ci sono scuole che attendono ancora i banchi monoposto: dovevano arrivare a settembre La decisione arriva alla vigilia della firma del primo Dpcm di Draghi, con le misure anti contagio in vigore fino a dopo Pasqua. Un decreto che ha dovuto fare fronte al nuovo allarme per la risalita ...

Primo Dpcm di Draghi in arrivo: le probabili misure per scuole, ristoranti e palestre ITALIA – Il nuovo Dpcm, il primo firmato dal premier Mario Draghi, è in arrivo. Il provvedimento, con nuove misure per contenere la diffusione del coronavirus, entrerà in vigore il 6 marzo e sarà vali ...

Vaccini, Draghi silura Arcuri e accelera: regole uniche per le regioni, militari in campo, regia a Figliuolo Un sistema di prenotazioni e somministrazioni unico e uguale per tutte le regioni, più centralità e unità nella gestione dell'emergenza, recupero dell'efficienza ...

