Domenica IN tra Sanremo, interviste a metà ed emozioni stravince: Mara ancora da record (Di lunedì 1 marzo 2021) Un anno fa Mara Venier era una delle professioniste ad andare in onda in uno dei momenti più complicati e difficili per l’Italia ma anche per il mondo intero. Con il suo Domenica IN il difficilissime ruolo di emozionare, divertire e portare il sorriso mentre l’Italia entrava in lockdown. Una missione portata a termine quella di Mara, anche con un piede rotto. Un anno dopo “siamo ancora qua” con la stessa voglia di intrattenere, di fare compagnia al pubblico a casa, di arrivare nelle case di milioni di italiani. C’è tanta sofferenza, questo non lo si può dimenticare, e il compito di chi deve portare il sorriso nelle case degli Italiani non è affatto semplice. Mara Venier ci prova e ci riesce e con la puntata di Domenica In che chiude il mese di febbraio, porta a casa un risultato di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021) Un anno faVenier era una delle professioniste ad andare in onda in uno dei momenti più complicati e difficili per l’Italia ma anche per il mondo intero. Con il suoIN il difficilissime ruolo di emozionare, divertire e portare il sorriso mentre l’Italia entrava in lockdown. Una missione portata a termine quella di, anche con un piede rotto. Un anno dopo “siamoqua” con la stessa voglia di intrattenere, di fare compagnia al pubblico a casa, di arrivare nelle case di milioni di italiani. C’è tanta sofferenza, questo non lo si può dimenticare, e il compito di chi deve portare il sorriso nelle case degli Italiani non è affatto semplice.Venier ci prova e ci riesce e con la puntata diIn che chiude il mese di febbraio, porta a casa un risultato di ...

reportrai3 : Terra dei fuochi: una guerra che non trova fine e che si ripercuote sulla salute degli abitanti Domenica dalle 20.… - IlRisvPopolare : 9.782 VACCINATI CONTRO IL COVID DOMENICA IN PIEMONTE, COMPRESI 6.514 ULTRAOTTANTENNI Sono 9.782, tra cui 6.514 ult… - RosannaSantagat : RT @cgregorio52: Pochi attimi fa su RaiUno: “tra poco una grande esclusiva: Rocco Casalino a Domenica In”. Passo e chiudo (il televisore).… - Italia_Notizie : Coronavirus a Milano, ultima domenica in giallo tra transenne e polemiche per evitare un altro rave party sulla Dar… - BlueBandit_16 : RT @FredMosby_: Bellissimo il rituale annuale di Twitter per cui è lunedì e sbocciano i fiori, gli account a tema sanremese, abbracci, feli… -