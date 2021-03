Di come Draghi ha messo in crisi i partiti di centrosinistra (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Governo Draghi non ha solo spostato notevolmente a destra l’asse politico dell’Italia, riesumando fra l’altro personaggi che ci eravamo illusi di aver gettato nella pattumiera della Storia insieme alle loro ricette fallimentari (si vedano gli inutili, anzi deleteri, sforzi di Renato Brunetta di riformare la Pubblica Amministrazione, un settore davvero chiave per il nostro futuro prossimo e no, messo nelle mani di un incompetente provato e conclamato). Non ha solo rimesso saldamente nelle mani della finanza e della Confindustria la gestione dei fondi europei e più in generale il potere decisionale che il Governo Conte aveva loro, sia pure molto parzialmente e provvisoriamente, sottratto. Non ha solo ribadito, al di là di ogni ragionevole dubbio, la piena subalternità dell’Italia al quadro atlantico e al predominio degli Stati Uniti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Governonon ha solo spostato notevolmente a destra l’asse politico dell’Italia, riesumando fra l’altro personaggi che ci eravamo illusi di aver gettato nella pattumiera della Storia insieme alle loro ricette fallimentari (si vedano gli inutili, anzi deleteri, sforzi di Renato Brunetta di riformare la Pubblica Amministrazione, un settore davvero chiave per il nostro futuro prossimo e no,nelle mani di un incompetente provato e conclamato). Non ha solo risaldamente nelle mani della finanza e della Confindustria la gestione dei fondi europei e più in generale il potere decisionale che il Governo Conte aveva loro, sia pure molto parzialmente e provvisoriamente, sottratto. Non ha solo ribadito, al di là di ogni ragionevole dubbio, la piena subalternità dell’Italia al quadro atlantico e al predominio degli Stati Uniti ...

