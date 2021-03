Cucchi, i soldi del risarcimento non bastano. La casa che la famiglia aveva donato a Stefano è stata venduta (Di lunedì 1 marzo 2021) La famiglia Cucchi non ha avuto scelta ed ha dovuto vendere la casa appartenuta al figlio, deceduto dopo il tremendo pestaggio subito nell’ottobre del 2009. Una decisione sofferta quella presa dalla famiglia Cucchi che con tutta probabilità a quella casa era molto legata emotivamente, trattandosi di un ricordo del figlio scomparso in circostanze tragiche ormai note L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 marzo 2021) Lanon ha avuto scelta ed ha dovuto vendere laappartenuta al figlio, deceduto dopo il tremendo pestaggio subito nell’ottobre del 2009. Una decisione sofferta quella presa dallache con tutta probabilità a quellaera molto legata emotivamente, trattandosi di un ricordo del figlio scomparso in circostanze tragiche ormai note L'articolo proviene da Leggilo.org.

