**Covid: resta nodo scuola, cabina regia Draghi rinvia decisione** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Ancora divisioni alla cabina di regia sulle misure anti-Covid conclusasi da pochi minuti a Palazzo Chigi. Il nodo maggiore, ma non il solo, resta quello sulla scuola, mentre alcuni governatori, vedi Luca Zaia in Veneto, sostengono che chiudere solo gli istituti scolastici in zona rossa non è sufficiente per frenare la corsa del virus spinto dalle nuove varianti. La chiusura delle scuole e il passaggio alla didattica a distanza nelle zone rosse del paese è di fatto già decisa. A confermarlo, lasciando la riunione, è il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, che aggiunge che ci "saranno evoluzioni". A quanto apprende l'Adnkronos, i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, nonché il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, sarebbero sulla stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Ancora divisioni alladisulle misure anti-Covid conclusasi da pochi minuti a Palazzo Chigi. Ilmaggiore, ma non il solo,quello sulla, mentre alcuni governatori, vedi Luca Zaia in Veneto, sostengono che chiudere solo gli istituti scolastici in zona rossa non è sufficiente per frenare la corsa del virus spinto dalle nuove varianti. La chiusura delle scuole e il passaggio alla didattica a distanza nelle zone rosse del paese è di fatto già decisa. A confermarlo, lasciando la riunione, è il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, che aggiunge che ci "saranno evoluzioni". A quanto apprende l'Adnkronos, i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, nonché il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, sarebbero sulla stessa ...

GBussacchetti : generale sostituisce Arcuri come commissario per l'emergenza Covid.STATE PERNDENDO ALLA GRANDE TUTTI I GIORNI il Va… - vittoriaNegro : Anteprima Tg1: in zona bianca le misure anti covid sono ridotte al minimo. NO! sono le stesse con ristoranti aperti… - infoitinterno : Covid in Toscana, calano i contagi: 877 ma il tasso dei positivi resta altoRicoveri su (+45) e 18 decessi - DiegoManinetti : @AlfonsoFuggetta Deve esserci un concorso: uno dice qualsiasi cosa e l'altro risponde che il COVID è colpa di Milan… - corrierebrescia : #COVID19 , Brescia resta #arancione scuro per altri 8 giorni, #asili nido aperti -