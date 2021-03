Cossu dimesso dall’Ospedale di Cagliari dopo l’incidente stradale del 20 febbraio

(Di lunedì 1 marzo 2021) Andrea, collaboratore ed ex calciatore del, che lo scorso 20era rimasto coinvolto in un grave incidentein cui ha rischiato la vita, è statooggi pomeriggio. Il 40enne ha riportato un forte trauma toracico ed era stato costretto ad un intervento chirurgico, oggi sono arrivate le dimissioniBusinco diper fare ritorno a casa. Ora è necessario un mese e mezzo di riposo per l’ex centrocampista rossoblù. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

