Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Un figlio? Ci stiamo lavorando” (Di lunedì 1 marzo 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sentono pronti a diventare genitori. La bella argentina e l’ex ciclista, ospiti di “Verissimo”, non nascondono il loro desiderio di avere un figlio: “E’ tanto che lo vogliamo, ci stiamo lavorando” ha detto lgnazio. “La voglia c’è, arriverà quando sarà il momento giusto” gli fa eco la sorella di Belen, che tra poco diventerà zia per la seconda volta. “Siamo tutti gasatissimi, stiamo già comprando i vestitini” ha commentato la modella parlando della nipotina in arrivo. I due stanno insieme ormai da più di tre anni, da quando si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “In casa ormai è lei la preferita di papà” ha spiegato il figlio del grande campione di ciclismo Francesco ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 1 marzo 2021)si sentono pronti a diventare genitori. La bella argentina e l’ex ciclista, ospiti di “Verissimo”, non nascondono il loro desiderio di avere un: “E’ tanto che lo vogliamo, ci” ha detto lgnazio. “La voglia c’è, arriverà quando sarà il momento giusto” gli fa eco la sorella di Belen, che tra poco diventerà zia per la seconda volta. “Siamo tutti gasatissimi,già comprando i vestitini” ha commentato la modella parlando della nipotina in arrivo. I due stanno insieme ormai da più di tre anni, da quando si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “In casa ormai è lei la preferita di papà” ha spiegato ildel grande campione di ciclismo Francesco ...

VanityFairIt : Il desiderio di un figlio per lo sportivo e la modella argentina. E le storie che (forse) vi siete persi nel fine s… - Nadia29424600 : @Todagioa @xAdrianax03 @sonounavittima No Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser... - freakingsilence : Io non esprimo parere su questa love story perché per me Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero durati da Nata… - gossipnewitalia : La sorella di Belén Rodrìguez e il compagno Ignazio Moser, ospiti a Verissimo, sognano di diventare genitori.… - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'intervista integrale' su Mediaset Play… -