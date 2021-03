Boxe: Canelo Vs Saunders, c’è la data! (Di martedì 2 marzo 2021) Il re del pugilato messicano si scontrerà con il campione WBO per le feste del Cinco de Mayo: Canelo Alvarez si scontrerà con Billy Joe Saunders in un blockbuster dell’unificazione dei pesi medi WBC, WBA Super, WBO e Ring Magazine World Super-Middle l’8 maggio, in diretta mondiale su DAZN (tranne il Messico). Canelo Alvarez ha smantellato lo sfidante obbligatorio WBC Avni Yildirim in tre round all’Hard Rock Stadium di Miami e successivamente fa un passo da gigante nel suo percorso per diventare undisputed affrontando il re della WBO Saunders in un luogo che sarà annunciato a breve. La vittoria di Alvarez su Yildirim è avvenuta sulla scia del suo trionfo su Callum Smith a San Antonio, in Texas, dove ha vinto le cinture che ha difeso questa sera, e ora un altro britannico entra nella mischia per battere il re del pound ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021) Il re del pugilato messicano si scontrerà con il campione WBO per le feste del Cinco de Mayo:Alvarez si scontrerà con Billy Joein un blockbuster dell’unificazione dei pesi medi WBC, WBA Super, WBO e Ring Magazine World Super-Middle l’8 maggio, in diretta mondiale su DAZN (tranne il Messico).Alvarez ha smantellato lo sfidante obbligatorio WBC Avni Yildirim in tre round all’Hard Rock Stadium di Miami e successivamente fa un passo da gigante nel suo percorso per diventare undisputed affrontando il re della WBOin un luogo che sarà annunciato a breve. La vittoria di Alvarez su Yildirim è avvenuta sulla scia del suo trionfo su Callum Smith a San Antonio, in Texas, dove ha vinto le cinture che ha difeso questa sera, e ora un altro britannico entra nella mischia per battere il re del pound ...

italiaserait : Boxe: Canelo Vs Saunders, c’è la data! - zazoomblog : Boxe: vittoria facile per Canelo su Yildirim - #Boxe: #vittoria #facile #Canelo - fight_shield : “Cuban Jesus” si esprime sul campione dei supermedi di Boxe! - italiaserait : Boxe: vittoria facile per Canelo su Yildirim - VincenzoIanno16 : RT @repubblica: Boxe, tutto troppo facile per Canelo Alvarez: Yildirim abbandona dopo 3 round: All'Hard Rock Stadium di Miami, davanti a 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Canelo Alvarez non dà scampo a Yildirim e si conferma re mondiale dei supermedi Stordito dalla potenza del colpo di Canelo, Yildirim è stato costretto ad abbandonare su decisione del suo angolo guidato dall' allenatore Joel Diaz. Con questa vittoria, Alvarez porta a 37 i ...

Boxe: Canelo manda k.o. Yildirim in tre round All'Hard Rock Stadium di Miami, Canelo non dà una singola chance all'avversario, demolito a suon di pugni (ben 67 a segno). La prossima sfida per il fuoriclasse messicano sarà ora a maggio contro ...

Boxe, tutto troppo facile per Canelo Alvarez: Yildirim abbandona dopo 3 round la Repubblica Boxe: Canelo Vs Saunders, c’è la data! Il re del pugilato messicano si scontrerà con il campione WBO per le feste del Cinco de Mayo: Canelo Alvarez si scontrerà con Billy Joe Saunders in un blockbuster dell’unificazione dei pesi medi WBC, ...

Boxe: vittoria facile per Canelo su Yildirim Canelo Alvarez ha vinto facilmente il suo match contro l’avversario obbligatorio Avni Yildrim fermandolo al terzo round sabato sera all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida. La sfida non era degna d ...

Stordito dalla potenza del colpo di, Yildirim è stato costretto ad abbandonare su decisione del suo angolo guidato dall' allenatore Joel Diaz. Con questa vittoria, Alvarez porta a 37 i ...All'Hard Rock Stadium di Miami,non dà una singola chance all'avversario, demolito a suon di pugni (ben 67 a segno). La prossima sfida per il fuoriclasse messicano sarà ora a maggio contro ...Il re del pugilato messicano si scontrerà con il campione WBO per le feste del Cinco de Mayo: Canelo Alvarez si scontrerà con Billy Joe Saunders in un blockbuster dell’unificazione dei pesi medi WBC, ...Canelo Alvarez ha vinto facilmente il suo match contro l’avversario obbligatorio Avni Yildrim fermandolo al terzo round sabato sera all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida. La sfida non era degna d ...