Barbara d'Urso risponde alle polemiche in merito al tweet di Nicola Zingaretti in suo supporto (Di lunedì 1 marzo 2021) Barbara d'Urso durante l'ultima puntata di Live Non è la d'Urso ha ringraziato pubblicamente Nicola Zingaretti per aver scritto un tweet in suo supporto qualche giorno fa. .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n'è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nZingaretti) February 24, 2021 tweet che ha fatto il giro del web e della tv generalista e che la conduttrice ha così commentato: "Mi sono ritrovata al centro di dibattito politico e tutto è partito da un tweet di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, che ...

