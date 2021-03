Alvino: «Tra Ramadani e De Laurentiis mai toccata la questione Sarri» (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo Repubblica, anche Carlo Alvino, su Twitter, mette una pietra tombale sulla voce di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Alvino scrive che la visita di Ramadani in città era finalizzata solo a dialogare con Koulibaly e Maksimovic, suoi assistiti. L’agente non ha incontrato il presidente De Laurentiis e i due non hanno mai affrontato la questione Sarri. L’ex tecnico della Juventus, scrive, non rientra nei piani del club partenopeo. “Ramadani a Napoli solo per parlare con Koulibaly e Maksimovic, riparte, così come da programma, senza incontrare Aurelio De Laurentiis. Nessun appuntamento era in agenda tra i due e non c’era certo la questione Sarri da affrontare, anche ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo Repubblica, anche Carlo, su Twitter, mette una pietra tombale sulla voce di un possibile ritorno di Mauriziosulla panchina del Napoli.scrive che la visita diin città era finalizzata solo a dialogare con Koulibaly e Maksimovic, suoi assistiti. L’agente non ha incontrato il presidente Dee i due non hanno mai affrontato la. L’ex tecnico della Juventus, scrive, non rientra nei piani del club partenopeo. “a Napoli solo per parlare con Koulibaly e Maksimovic, riparte, così come da programma, senza incontrare Aurelio De. Nessun appuntamento era in agenda tra i due e non c’era certo lada affrontare, anche ...

