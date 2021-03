Alba Parietti parla del dramma di suo figlio Francesco Oppini: “L’ha persa quando aveva 24 anni” (FOTO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Alba Parietti parla del dramma del figlio Francesco Nel nuovo numero del magazine Mio è contenuta una lunga e commovente intervista ad Alba Parietti. Quest’ultima ha parlato del periodo più brutto per il figlio Francesco Oppini. La soubrette e opinionista di Barbara D’Urso ha ricordato la morte di Luana, la fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. “Abbiamo superato momenti veramente difficili, come la morte della sua fidanzata Luana, nel 2006: abbiamo rielaborato insieme la rabbia e l’accettazione di un dramma così forte per un ragazzo di appena 24 anni. Non è stato facile quel periodo. Devo dire che è l’unico uomo che mi gestisce nella ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021)deldelNel nuovo numero del magazine Mio è contenuta una lunga e commovente intervista ad. Quest’ultima hato del periodo più brutto per il. La soubrette e opinionista di Barbara D’Urso ha ricordato la morte di Luana, la fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. “Abbiamo superato momenti veramente difficili, come la morte della sua fidanzata Luana, nel 2006: abbiamo rielaborato insieme la rabbia e l’accettazione di uncosì forte per un ragazzo di appena 24. Non è stato facile quel periodo. Devo dire che è l’unico uomo che mi gestisce nella ...

