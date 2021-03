13 incredibili restauri fotografici in cui le vecchie immagini diventano attuali

Leggi su virali.video

(Di lunedì 1 marzo 2021) Possiamo dire che l’invenzione della fotografia ha rivoluzionato il modo di osservare e rappresentare il mondo che ci circonda. Infatti anticamente per catturare un’immagine era necessario realizzare un disegno o un dipinto, non vi erano altri mezzi. Si trattava di riproduzioni che spesso sottostavano all’interpretazione nonché alla bravura dell’artista, per non parlare del tempo che ci voleva per realizzarlo. Al giorno d’oggi, ogni momento della nostra vita può essere salvato semplicemente cliccando su un cellulare o uno smartphone. Ma, non commettete l’errore di pensare che l’atto di fotografare sia sempre stato qualcosa di veloce e istantaneo Molte foto del passato ci donano una testimonianza di un tempo che fu. Mario Unger, che è un fotografo, Photoshop artist e musicista austriaco, ha deciso di dedicare buona parte del suo tempo a portare diverse foto ...