Volley maschile, Playoff Scudetto 2021: tabellone e accoppiamenti turno preliminare (Di domenica 28 febbraio 2021) Il tabellone completo e gli accoppiamenti del turno preliminare dei Playoff Scudetto 2021 di Volley maschile. Vista la stagione anomala ed un calendario viziato dalle continue pause causa Covid-19, la Lega Serie A ha optato per una nuova formula dei Playoff che prevede l'introduzione di un turno preliminare. A questo partecipano le squadre che al termine della regular season si trovano tra il sesto e l'undicesimo posto. Milano sfiderà Verona, Modena se la vedrà con Ravenna mentre Piacenza incontrerà Padova. Si gioca al meglio delle partite. Di seguito il tabellone completo del turno preliminare. IL PROGRAMMA COMPLETO DEL ...

