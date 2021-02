Ultime Notizie Roma del 28-02-2021 ore 10:10 (Di domenica 28 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio prende forma il prossimo dpcm anti-covid che sarà in vigore dal 6 marzo per un mese e di cui le regioni hanno ricevuto una bozza Pasqua e Pasquetta blindate parrucchieri chiusi in zona rossa cinema teatri e musei riaprono il 27 marzo Dad almeno al 50% per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dal giallo all’arancione Molise Basilicata rosso il tasso di positività Nazionale salse 3% altri 235 decessi 4 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia si terranno questa mattina a Limbiate provincia di Monza e funerali di Luca Attanasio l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacobacci è un autista locale polemica sulla mancanza di una tutelaguarda con fdi e lega all’attacco la scorta venne rafforzata quando ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio prende forma il prossimo dpcm anti-covid che sarà in vigore dal 6 marzo per un mese e di cui le regioni hanno ricevuto una bozza Pasqua e Pasquetta blindate parrucchieri chiusi in zona rossa cinema teatri e musei riaprono il 27 marzo Dad almeno al 50% per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dal giallo all’arancione Molise Basilicata rosso il tasso di positività Nazionale salse 3% altri 235 decessi 4 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia si terranno questa mattina a Limbiate provincia di Monza e funerali di Luca Attanasio l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacobacci è un autista locale polemica sulla mancanza di una tutelaguarda con fdi e lega all’attacco la scorta venne rafforzata quando ...

