Serie A | 24a giornata | l’Inter non si ferma più | il Cagliari respira Risultati e classifica

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ventiquattresima di Serie A. Continua il momento positivo dell'Inter che archivia agilmente la pratica Genoa con un secco 3-0: per i nerazzurri a segno nel primo tempo Lukaku, nella ripresa la chiudono Darmian e Sanchez. Vince il nuovo Cagliari di Semplici che supera 2-0 in trasferta il Crotone grazie a Pavoletti e Joao Pedro, sprofondano sempre più i calabresi che non lasciano l'ultimo posto. Vince all'ultimo respiro l'Udinese grazie a una rete di Nestorovski nel finale che doma 1-0 la Fiorentina.

La domenica della 24° giornata di Serie A si apre alle 12:30 con la sfida tra Sampdoria - Atalanta. I blucerchiati sono a metà classifica e provengono da un k.o con la Lazio, mentre i bergamaschi... La Sampdoria perde contro l'Atalanta con il risultato di 2-0, in rete Malinovskyi e Gosens, nella 24a giornata di Serie A. Tutto pronto per questa ricca domenica di Serie A: si parte alle 12.30 con Sampdoria-Atalanta e si finisce alle 20.45 con Roma-Milan.