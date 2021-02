(Di domenica 28 febbraio 2021) La pesante sconfitta di ieri contro loha fatto precipitare ulteriormente la situazione in casa. Il 5-1 non è andato giù alla proprietà cheaver assistito a una partita a dir poco disastrosa della squadra, questa mattina ha preso una posizione ufficiale. Esonerato Christian Gross e il suo assistente Rainer Widmayer ma nel duro comunicato del club teutonico figurano però anche altri licenziamenti: “Anche Sascha Riether, coordinatore del dipartimento dei giocatori, e Werner Leuthard, preparatore atletico, sono stati sollevati dai loro incarichi. Allo stesso tempo, il Consiglio di Sorveglianza ha deciso in una teleconferenza che Jochen Schneider, Direttore Sport e Comunicazione, avrebbe lasciato il club con effetto immediato”.Una situazione surreale per la gloriosa società tedesca che si avvia verso un baratro che a ...

ItaSportPress : Schalke, dopo ko con lo Stoccarda scatta l'epurazione: via tecnico e dirigenti - - CapitanBergomi : Che situazione di merda...non la augurerei a nessuno tranne ad una certa squadra. Hanno solo 9 punti dopo tipo 23… - RSIsport : ? Dopo nemmeno due mesi è già finita l'avventura di Christian Gross sulla panchina della Schalke. - PassioneCalc10 : Lo @s04 continua il suo inesorabile avvicinamento alla 2.Bundesliga che, dopo 30 anni, è sempre più reale. Oggi sco… - Dondolino72 : RT @Sportpeoplenet: Derby della Ruhr che, nonostante le porte chiuse, ha fatto registrare alcuni episodi che hanno visto coinvolte le due t… -

Ultime Notizie dalla rete : Schalke dopo

La stagione dello04 si sta confermando un totale disastro.l'ennesimo pesante KO arrivano novità importanti nell'assetto del club Non c'è fine alla crisi dello04 che anche ieri ha raccolto una ...Non durata molto l'avventura di Christian Gross sulla panchina dello04, squadra a rischio retrocessione. La societ di Bundesliga lo ha licenziatola sconfitta per 5 - 1 subita sabato contro lo Stoccarda. Il 66enne zurighese era stato ingaggiato a fine ...Lo Schalke 04 ha preso la decisione di sollevare dal proprio incarico l'allenatore Christian Gross. La squadra si trova all'ultimo posto in Bundesliga ...Non è durata molto l'avventura di Christian Gross sulla panchina dello Schalke 04, squadra a rischio retrocessione.