Sampdoria-Atalanta, preview tattica. Ranieri bestia nera di Gasp: 6 vittorie su 9 incroci. Ecco come «incarta» le partite (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo i primi 90 minuti contro il Real Madrid, l’Atalanta deve subito ritrovare energie mentali e fisiche per affrontare la Sampdoria di Ranieri. La squadra blucerchiata ha sbancato il Gewiss Stadium (1-3) lo scorso ottobre, ed è quindi un avversario … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo i primi 90 minuti contro il Real Madrid, l’deve subito ritrovare energie mentali e fisiche per affrontare ladi. La squadra blucerchiata ha sbancato il Gewiss Stadium (1-3) lo scorso ottobre, ed è quindi un avversario …

