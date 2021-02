Roma-Milan, Pioli: “Alzato le aspettative, vittoria che ci fa uscire da settimane difficili. 1-2? Speravamo di fare meglio” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Milan espugna lo stadio "Olimpico".Successo del Milan in casa del Milan, nella 24^ giornata di Serie A. Decidono le reti di Kessie e Rebic, che permettono ai rossoneri di portarsi a -4 dall'Inter capolista, rilanciandosi nella lotta scudetto. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Ho detto alla squadra che non possono essere due sconfitte a togliere le convinzioni e le certezze che ci siamo creati in un anno di lavoro. Speravamo di fare meglio oggi, non esserci riusciti nelle ultime partite doveva darci più forza. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, meritavamo qualche gol in più. Oggi giocavamo contro una grande squadra, ci stava anche subire qualcosa. E’ una vittoria ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilespugna lo stadio "Olimpico".Successo delin casa del, nella 24^ giornata di Serie A. Decidono le reti di Kessie e Rebic, che permettono ai rossoneri di portarsi a -4 dall'Inter capolista, rilanciandosi nella lotta scudetto. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Stefano, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Ho detto alla squadra che non possono essere due sconfitte a togliere le convinzioni e le certezze che ci siamo creati in un anno di lavoro.dioggi, non esserci riusciti nelle ultime partite doveva darci più forza. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, meritavamo qualche gol in più. Oggi giocavamo contro una grande squadra, ci stava anche subire qualcosa. E’ una...

