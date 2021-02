Napoli Benevento 1-0 LIVE | termina il primo tempo

(Di domenica 28 febbraio 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA IL DERBY CAMPANO 4?in avanti – Cross tagliato di Insigne dalla sinistra. Montipò anticipa tutti con un’uscita volante. 13? Tiro– Fabian prende le mira dalla trequarti e calcia col sinistro. Montipò è attento e blocca a terra. 18? Occasione– Punizione insidiosa di Ghoulam dalla destra. Montipò evita problemi e ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *1-0 Benevento *(Mertens 34‘) #SSFootball - MangaRobby : 1° tempo nettamente dominato, Napoli in vantaggio con merito. Benevento pericoloso (poco) solo in 2 frangenti. Due… - calciomercatoit : ?? #NapoliBenevento, le pagelle del primo tempo di CMIT: #Mertens torna al gol - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Napoli 1-0 Benevento #SSFootball -

Gattuso sulla strada trova ildell'amico Pippo Inzaghi con cui, con la maglia del Milan, da giocatore vinse tutto.che ha una striscia di tre vittorie di fila al Maradona: il poker ...1 - 0 LIVE 34' Mertens(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso...Il Napoli va in gol e sblocca il match del "Maradona" contro il Benevento. A siglare la rete dell'uno a zero è l'uomo più atteso di questa sfida, Dries "Ciro" Mertens che da autentico rapace dell'area ...Il Napoli deve rialzarsi dopo la delusione in Europa League, ovvero l'inutile vittoria per 2-1 sul Granada che non ha evitato l'eliminazione ai partenopei. Gattuso sulla strada trova ...