Moggi | ' La dirigenza del Napoli insegue Sarri per accontentare l' ambiente | no per convinzione'

sportface2016 : #Napoli, #Moggi: “La dirigenza cerca #Sarri solo per accontentare i tifosi” - CalcioNapoli24 : - napolista : Moggi: nella scelta del nuovo allenatore il Napoli dovrebbe concentrarsi sulle caratteristiche dei giocatori Su Lib… - MilleniumFalc12 : @ClaudioZuliani @juventusfc @Cristiano Mettiamoci in testa che la Juve ha fatto il suo tempo. Ciclo finito, a part… - IlioRossi1 : @IagoAndrade14 @SPompozzi @pisto_gol @NicholasMarche3 Pensa a oriali pluricondannato.e scusa con questa dirigenza n… -

Ultime Notizie dalla rete : Moggi dirigenza

CalcioNapoli24

sul Napoli Napoli - Lucianoscrive sul quotidiano Libero in merito al momento e alle vicende del Napoli.: 'La città sogna ancora il gioco champagne di Sarri e lasta inseguendo Maurizio, probabilmente più per accontentare l'ambiente che per convinzione. Poco importa se Sarri e Napoli si ......nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano, ... Il secondo è che non c'è mordente tra la, lo spogliatoio e l'allenatore. Non c'è feeling, ...Napoli, Moggi: "La dirigenza cerca Sarri solo per accontentare i tifosi. Dovrebbero invece prima riflettere sui giocatori" ...Presenti oltre alla dirigente Tiziana Tamburelli il sindaco di Cossato Enrico Moggio, l'architetto Aimonetti per la Provincia di Biella e il provveditore agli studi Giusy Motisi insieme a tanti studen ...