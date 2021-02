Milano Fashion Week, la quinta giornata: da Elisabetta Franchi a Emilio Pucci (Di domenica 28 febbraio 2021) Siamo arrivati alla quinta giornata in passerella per la Milano Fashion Week e abbiamo potuto ammirare tantissime nuove collezioni. E c’è chi, come Elisabetta Franchi, ha puntato tutto sulla tv e ha trasmesso in diretta streaming la sua preziosa collezione Autunno/Inverno 2021/2022 su Real Time (canale di Discovery). In passerella quest’oggi abbiamo visto la collezione di Dsquared2: Dean e Dan Caten hanno mostrato la nuova collezione uomo e donna con un prezioso cortometraggio che punta alla spensieratezza. I modelli, impressi in un mondo immaginario, raccontano i propri outfit: la collezione maschile è un incrocio tra sartoriale e stile new-age con cappotti oversize uniti a camicie a quadri. Per la collezione al femminile, vediamo maglioni, cardigan lavorati a maglia, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 febbraio 2021) Siamo arrivati allain passerella per lae abbiamo potuto ammirare tantissime nuove collezioni. E c’è chi, come, ha puntato tutto sulla tv e ha trasmesso in diretta streaming la sua preziosa collezione Autunno/Inverno 2021/2022 su Real Time (canale di Discovery). In passerella quest’oggi abbiamo visto la collezione di Dsquared2: Dean e Dan Caten hanno mostrato la nuova collezione uomo e donna con un prezioso cortometraggio che punta alla spensieratezza. I modelli, impressi in un mondo immaginario, raccontano i propri outfit: la collezione maschile è un incrocio tra sartoriale e stile new-age con cappotti oversize uniti a camicie a quadri. Per la collezione al femminile, vediamo maglioni, cardigan lavorati a maglia, ...

ItalianStyle_it : RT @vogue_italia: Max Mara: i look della nuova collezione tra made in Italy e ispirazione british - gabsiqueiira : RT @vogue_italia: Max Mara: i look della nuova collezione tra made in Italy e ispirazione british - _givemeaname_1 : RT @perchetendenza: 'Gigi': Perché Gigi Hadid è giunta a Milano per prendere parte alla Fashion Week - alessiobae : RT @perchetendenza: 'Gigi': Perché Gigi Hadid è giunta a Milano per prendere parte alla Fashion Week - SLIPPEDL0VE : bella e gigi a milano per la fashion week mi trema il culo?? -