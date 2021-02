M5S: Grillo vuole Giuseppe Conte capo unico del Movimento. Ma con un paio di vice al fianco (Di domenica 28 febbraio 2021) Una sorta di capo unico, sulla falsariga del ruolo esercitato da Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi, nei panni del reggente. Sarebbe questo, il ruolo che Beppe Grillo vorrebbe affidare all'ex premier Giuseppe Conte. Con un mandato a termine, da poi rimettere al voto della base. Nel summit alcuni avrebbero sollevato la necessità di affiancare al ruolo politico uno o due vice L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 febbraio 2021) Una sorta di, sulla falsariga del ruolo esercitato da Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi, nei panni del reggente. Sarebbe questo, il ruolo che Beppevorrebbe affidare all'ex premier. Con un mandato a termine, da poi rimettere al voto della base. Nel summit alcuni avrebbero sollevato la necessità di affiancare al ruolo politico uno o dueL'articolo proviene da Firenze Post.

