M5s, bocche cucine dopo summit. Ruolo Conte al centro vertice (Di domenica 28 febbraio 2021) bocche cucite nel Movimento Cinquestelle sul vertice che si è tenuto con Beppe Grillo e con l'ex premier Giuseppe Conte all'hotel Forum a Roma. Sia il garante del M5s che l'ex premier sono usciti senza rilasciare alcuna dichiarazione. Grillo indossava un casco integrale bianco tipo astronauta.dopo Conte e Grillo hanno iniziato a uscire gli altri partecipanti all'incontro, tra di loro son usciti Vito Crimi, l'ex ministro Stefano Patuanelli, il capogruppo alla Camera Davide Crippa e poi anche la vice presidente del Senato Paola Taverna che ha detto chiaramente non voler dire niente. Da quello che si è appreso al centro dell'incontro c'è stato il ragionamento sul Ruolo da affidare all'ex premier Giuseppe Conte. Tra le ipotesi in campo quella di un capo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021)cucite nel Movimento Cinquestelle sulche si è tenuto con Beppe Grillo e con l'ex premier Giuseppeall'hotel Forum a Roma. Sia il garante del M5s che l'ex premier sono usciti senza rilasciare alcuna dichiarazione. Grillo indossava un casco integrale bianco tipo astronauta.e Grillo hanno iniziato a uscire gli altri partecipanti all'incontro, tra di loro son usciti Vito Crimi, l'ex ministro Stefano Patuanelli, il capogruppo alla Camera Davide Crippa e poi anche la vice presidente del Senato Paola Taverna che ha detto chiaramente non voler dire niente. Da quello che si è appreso aldell'incontro c'è stato il ragionamento sulda affidare all'ex premier Giuseppe. Tra le ipotesi in campo quella di un capo ...

SensoDiNausea : RT @laltrodiego: M5S, in corso summit con Grillo. C'è anche Conte. ??Bocche cucite sulla location?? Quelli trasparenti. Conte: 'questo gover… - Rossell57015480 : RT @laltrodiego: M5S, in corso summit con Grillo. C'è anche Conte. ??Bocche cucite sulla location?? Quelli trasparenti. Conte: 'questo gover… - lucabattanta : RT @laltrodiego: M5S, in corso summit con Grillo. C'è anche Conte. ??Bocche cucite sulla location?? Quelli trasparenti. Conte: 'questo gover… - laltrodiego : M5S, in corso summit con Grillo. C'è anche Conte. ??Bocche cucite sulla location?? Quelli trasparenti. Conte: 'quest… - IleanaSciarra : Il summit voluto da @beppe_grillo col quartier generale del #M5S è in corso. Presente anche l'ex premier… -