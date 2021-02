Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 28 febbraio 2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) Torna domenica 28 febbraio 2021 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci sarà Walter Zenga che parlerà dell’incontro con i suoi figli Andrea e Nicolò. Fresca di uscita dal Grande Fratello Vip, sarà in studio Giulia Salemi che affronterà le cinque sfere e un suo ex ragazzo. Altri ospiti saranno Carmen Di Pietro, Pippo Franco con il figlio Gabriele, la vedova di Paolo Rossi. Inoltre, torna la macchina della verità dell’Alabama per parlare di presunti tradimenti di coppie ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Torna domenica 28Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara. Tra glici sarà Walter Zenga che parlerà dell’incontro con i suoi figli Andrea e Nicolò. Fresca di uscita dal Grande Fratello Vip, sarà in studio Giulia Salemi che affronterà le cinque sfere e un suo ex ragazzo. Altrisaranno Carmen Di Pietro, Pippo Franco con il figlio Gabriele, la vedova di Paolo Rossi. Inoltre, torna la macchina della verità dell’Alabama per parlare di presunti tradimenti di coppie ...

Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - fanpage : #Livenonèladurso chiude: arriva la conferma di Mediaset - fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - TlGERKOO : Non sono passate neanche 24 ore dalla sua live che mi manca da morire Io non posso vivere così sono stanca - live_dom : RT @CriticaScient: Se fai notare con educazione che hanno detto una cosa sbagliata e hai anche la colpa di dimostrarlo ti bloccano. Funzion… -