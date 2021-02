Dopo la festa e la rissa, ai Navigli a Milano arrivano le transenne: ultima domenica in giallo a numero chiuso (Di domenica 28 febbraio 2021) transenne, ingressi numerati e accessi laterali chiusi. La Darsena di Milano stamattina si è svegliata così, con i primi provvedimenti decisi dal Comune Dopo una serata da dimenticare. La folla che ieri si è ritrovata lungo la zona dei Navigli per un rave party ha totalmente ignorato le numerose raccomandazioni arrivate dallo stesso sindaco Beppe Sala prima dell’ultimo weekend in zona gialla della città. Da questa mattina sarà possibile accedere all’area entrando da piazza “24 maggio”, uscendo da piazzale Cantone. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini del rave per identificare i partecipanti e stabilire le sanzioni. Tra le reazioni contro i festaioli anche quella del Codacons che ha annunciato per domattina un esposto alla Procura della Repubblica di ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021), ingressi numerati e accessi laterali chiusi. La Darsena distamattina si è svegliata così, con i primi provvedimenti decisi dal Comuneuna serata da dimenticare. La folla che ieri si è ritrovata lungo la zona deiper un rave party ha totalmente ignorato lese raccomandazioni arrivate dallo stesso sindaco Beppe Sala prima dell’ultimo weekend in zona gialla della città. Da questa mattina sarà possibile accedere all’area entrando da piazza “24 maggio”, uscendo da piazzale Cantone. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini del rave per identificare i partecipanti e stabilire le sanzioni. Tra le reazioni contro iioli anche quella del Codacons che ha annunciato per domattina un esposto alla Procura della Repubblica di ...

