Domenica In, lo scoop in diretta: Amadeus e Fiorello tornano a Sanremo nel 2022? (Di domenica 28 febbraio 2021) Amadeus, Fonte foto: Instagram (@ giovanna e Amadeus)Nella puntata di oggi di Domenica In la conduttrice ospita Amadeus, il conduttore in diretta dalla Liguria apre il collegamento con un dolce ballo insieme a Fiorello. Proprio quest’ultimo ha deciso di lanciare uno scoop in diretta su Rai 1 “Ti do uno scoop dell’anno, me lo ha rivelato alle 11.30, ‘Rosario io l’anno prossimo voglio fare il Sanremo ter’!” Il conduttore preso alla sprovvista ha ammesso “Lui mi ha risposto sappi che io non ti lascerò.” I due sono molto uniti e promettono grandi sorprese in questa edizione del Festival di Sanremo “Noi ci conosciamo da 35 anni, lui mi fa sempre ridere.” Amadeus rassicura i telespettatori, ... Leggi su chenews (Di domenica 28 febbraio 2021), Fonte foto: Instagram (@ giovanna e)Nella puntata di oggi diIn la conduttrice ospita, il conduttore indalla Liguria apre il collegamento con un dolce ballo insieme a. Proprio quest’ultimo ha deciso di lanciare unoinsu Rai 1 “Ti do unodell’anno, me lo ha rivelato alle 11.30, ‘Rosario io l’anno prossimo voglio fare ilter’!” Il conduttore preso alla sprovvista ha ammesso “Lui mi ha risposto sappi che io non ti lascerò.” I due sono molto uniti e promettono grandi sorprese in questa edizione del Festival di“Noi ci conosciamo da 35 anni, lui mi fa sempre ridere.”rassicura i telespettatori, ...

sognamiamami : Domenica In, lo scoop di Mara Venier: 'Le donne di Rocco Casalino', ciò che il portavoce non aveva ancora svelato - DavideTedesco74 : Non è l'Arena, Luca Palamara e 'l'audio: pazzesco scoop di Giletti, terremoto in magistratura Torna domenica 28 feb… - WhyckieQueenie : @lolosmile92 @Giored6 giusto,! è un peccato comunque che i salotti di Barbara D'urso siano stati bloccati forse per… - mimmofurioso : @QuartoGrado @sturlesetosi Tanto lo scoop lo farà Gilletti domenica a Non è l’arena. Vi siete fatti fregare - fugadafermo : Una rete come #La7 che ha buoni standard e un direttore pensante. La domenica ci ripropone il paladino #Gilletti co… -