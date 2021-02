Andrea Zenga stronca il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda: “Non è un sentimento vero” (Di domenica 28 febbraio 2021) Andrea Zenga ospite a Verissimo Tra i vari ospiti della nuova puntata di Verissimo, la padrona di casa Silvia Toffanin ha intervistato un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Andrea Zenga, uscito dalla casa più spiata d’Italia una settimana fa. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha parlato a lungo per Rosalinda Cannavò. Il modello ha speso delle parole al miele la sua relazione con la 28enne messinese. “Era da un po’ di tempo che non ero innamorato e poi è arrivata la conoscenza con Rosy. Ovviamente per parlare di amore è presto ma è una conoscenza che ho voglia di portarmi fuori, perché nella casa prima conosci la persona, sei attratto dai piccoli gesti, oltre ovviamente all’aspetto fisico”, ha fatto sapere l’ex partecipante di Temptation Island Vip. Il suo ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 28 febbraio 2021)ospite a Verissimo Tra i vari ospiti della nuova puntata di Verissimo, la padrona di casa Silvia Toffanin ha intervistato un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di, uscito dalla casa più spiata d’Italia una settimana fa. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha parlato a lungo perCannavò. Il modello ha speso delle parole al miele la sua relazione con la 28enne messinese. “Era da un po’ di tempo che non ero innamorato e poi è arrivata la conoscenza con Rosy. Ovviamente per parlare di amore è presto ma è una conoscenza che ho voglia di portarmi fuori, perché nella casa prima conosci la persona, sei attratto dai piccoli gesti, oltre ovviamente all’aspetto fisico”, ha fatto sapere l’ex partecipante di Temptation Island Vip. Il suo ...

