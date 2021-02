Verona, Barak esagera: “Quando saremo al 100% vinceremo lo scudetto” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Verona riesce a fermare la Juventus. La sorpresa è grande al Bentegodi: lo sgambetto dell'Hellas rischia di costare carissimo ai campioni d'Italia in carica in classifica.caption id="attachment 1100699" align="alignnone" width="3000" Antonin Barak, Hellas Verona (Getty Images)/captionLE PAROLE DI BarakMerito di Antonin Barak. Il centrocampista ceco riesce a siglare il gol del pari con un preciso colpo di testa. Il giocatore commenta la sua prestazione ai microfoni di Dazn: "Stiamo molto bene fisicamente. Abbiamo recuperato i calciatori. Chi entra può aiutare. Dobbiamo interpretare le partite come nel secondo tempo. Juric sta lavorando con tutti. Parla tanto, vuole migliorare la condizione fisica e tecnica. Sta lavorando con i centrocampisti, ci chiede di entrare in area e di tirare con qualità. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilriesce a fermare la Juventus. La sorpresa è grande al Bentegodi: lo sgambetto dell'Hellas rischia di costare carissimo ai campioni d'Italia in carica in classifica.caption id="attachment 1100699" align="alignnone" width="3000" Antonin, Hellas(Getty Images)/captionLE PAROLE DIMerito di Antonin. Il centrocampista ceco riesce a siglare il gol del pari con un preciso colpo di testa. Il giocatore commenta la sua prestazione ai microfoni di Dazn: "Stiamo molto bene fisicamente. Abbiamo recuperato i calciatori. Chi entra può aiutare. Dobbiamo interpretare le partite come nel secondo tempo. Juric sta lavorando con tutti. Parla tanto, vuole migliorare la condizione fisica e tecnica. Sta lavorando con i centrocampisti, ci chiede di entrare in area e di tirare con qualità. ...

juventusfc : 77' | Pareggio del Verona. Rete di Barak. #VeronaJuve [1-1] #ForzaJuve - SkySport : VERONA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ?? #Ronaldo (49’) ?? #Barak (78’) ? #VeronaJuventus Serie A – 24^ giornata ?… - pisto_gol : Ver-Juv 1:1 Senza 7 titolari e con i ragazzi della U23 in panchina la Juve non va oltre il pari a Verona, e rischia… - OA_Sport : #CALCIO Cristiano Ronaldo non basta: bianconeri fermati sull'1-1 dal Verona al Bentegodi #SerieA - VrBlueandyellow : Mi è venuta in mente una proposta hot: ma dare 4-5 mln in più per l'obbligo di riscatto di #Barak all'#Udinese e re… -