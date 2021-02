Uccide la sorella disabile mentre i genitori dormono. Arrestata una 14enne: “L’ho accoltellata” (Di sabato 27 febbraio 2021) Una ragazza di 14 anni è accusata di aver pugnalato a morte la sorella maggiore, costretta su una sedia a rotelle, nella loro casa in Pennsylvania, mentre i genitori dormivano. Claire Miller avrebbe accoltellato la diciannovenne Helen nelle prime ore di lunedì. La polizia dice che ha poi chiamato i servizi di emergenza poco dopo l’una di notte in uno stato “isterico”, dicendo alle forze dell’ordine che aveva ucciso sua sorella. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, gli agenti arrivati sul posto hanno trovato l’adolescente fuori dalla casa di famiglia coperta di sangue e che cercava di lavarsi le mani nella neve. Gli ufficiali hanno spiegato che Claire li ha indirizzati alla camera da letto di Helen, dove sua sorella è stata poi scoperta con un cuscino che le copriva il viso e una ferita da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Una ragazza di 14 anni è accusata di aver pugnalato a morte lamaggiore, costretta su una sedia a rotelle, nella loro casa in Pennsylvania,dormivano. Claire Miller avrebbe accoltellato la diciannovenne Helen nelle prime ore di lunedì. La polizia dice che ha poi chiamato i servizi di emergenza poco dopo l’una di notte in uno stato “isterico”, dicendo alle forze dell’ordine che aveva ucciso sua. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, gli agenti arrivati sul posto hanno trovato l’adolescente fuori dalla casa di famiglia coperta di sangue e che cercava di lavarsi le mani nella neve. Gli ufficiali hanno spiegato che Claire li ha indirizzati alla camera da letto di Helen, dove suaè stata poi scoperta con un cuscino che le copriva il viso e una ferita da ...

