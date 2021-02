Treviso, operaio violenta due 13enni: 'Sequestrate e abusate in un garage' (Di sabato 27 febbraio 2021) Un vergognosa violenza sessuale su due 13enni, aggravata dal sequestro di persona: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di un operaio di 45 anni, nel Trevigiano. Il fatto è avvenuto a ... Leggi su globalist (Di sabato 27 febbraio 2021) Un vergognosa violenza sessuale su due, aggravata dal sequestro di persona: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di undi 45 anni, nel Trevigiano. Il fatto è avvenuto a ...

