Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo | nel Mixed Team di skeet fanno festa i russi Zemlin Fazylzyanova

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo le gare a squadre, anche il. Fa la voce grossa laa nella prima tappa delladel2021, in corso di svolgimento a Il. A far risuonare l’inno russo nel poligono egiziano sono stati Alexandere Alinache sbriciolando 35 dei 40 piattelli a disposizione in finale hanno piegato la concorrenza del duo polacco, rappresentato da Jakub Werys e Aleksandra Jarmolinska, secondo con lo score di 31/40. Al terzo posto invece si è piazzato il binomio della Repubblica Ceca costituito da Tomas Nydrle e Anna Sindelarova, capace di regolare 32-28 l’altra formazione russa presente in concorso, formata da Alexei Skorobogatov e Natalia Vinogradova. Domani, il programma delladel ...