Serie A, oggi si conclude la 24a giornata. Il programma (Di domenica 28 febbraio 2021) oggi si conclude la 24a giornata di Serie A 2020-21, il big match del giorno è Roma-Milan. Ecco il programma completo: VENERDI' 26 FEBBRAIO Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo SABATO 27 FEBBRAIO Spezia-Parma 2-2 Bologna-Lazio 2-0 Hellas Verona-Juventus 1-1 DOMENICA 28 FEBBRAIO Sampdoria-Atalanta alle 12.30 Crotone-Cagliari alle 15.00 Inter-Genoa alle 15.00 Udinese-Fiorentina alle 15.00 Napoli-Benevento alle 18.00 Roma-Milan alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

