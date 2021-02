Sabato Shopping: 10 consigli per il 27 febbraio (Di sabato 27 febbraio 2021) Siamo arrivati alla fine di febbraio, fashion month per eccellenza. Anche se causa emergenza sanitaria le sfilate sono quasi esclusivamente virtuali, cosa c’è di meglio di una sana dose di shopping per dare una bella rinfrescata al guardaroba tenendo d’occhio le tendenze? Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse o arancioni. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è giusto pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 febbraio 2021) Siamo arrivati alla fine di febbraio, fashion month per eccellenza. Anche se causa emergenza sanitaria le sfilate sono quasi esclusivamente virtuali, cosa c’è di meglio di una sana dose di shopping per dare una bella rinfrescata al guardaroba tenendo d’occhio le tendenze? Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse o arancioni. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è giusto pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online.

ILGIOCATTOLAIO : Condivido questa iniziativa nata dai colleghi #commercianti di #scandiano. #comprasottocasa Sabato 27 Febbraio a S… - mmanudicarlo : Sabato tutti in giro a fare shopping..#tzvip #gregorelli #sovip #zorzando #gregorando #zorpini #oppiners - H24Montesacro : Croce rossa, sabato 27 e domenica 28 raccolte alimentare al 'Dima Shopping' - - RisparmioAdesso : ????? #Promo @Tigota_Official solo domani e sabato #specchio luminoso a 6,90€! ?? Tutti i dettagli nell'articolo sul… - ste110183 : @luigiv87 @ultrapanpi Certo, come io sono stufo di chi non può vivere senza aperitivo, senza sci, senza ristoranti… -