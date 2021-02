Pro Patria-Como, le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 27 febbraio 2021) La ventisettesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante: Pro Patria–Como. La sfida è in programma allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Il momento del Pro Patria La Pro Patria, quinta in classifica a otto tredici punti dalla capolista, sta disputando un ottimo campionato sotto la guida di Javorvic. I biancoblù hanno infatti la miglior difesa del Girone A, con sole 17 reti subite in 26 partite. L’ultima uscita è stata però negativa per i tigrotti, che hanno perso terreno in classifica per la sconfitta in casa per 0-2 contro la Pergolettese. Questa dipartita è arrivata dopo undici risultati utili consecutivi e delle prove di compattezza soprattutto contro le compagini ai vertici della classifica. La sfida ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) La ventisettesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante: Pro. La sfida è in programma allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio,le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Il momento del ProLa Pro, quinta in classifica a otto tredici punti dalla capolista, sta disputando un ottimo campionato sotto la guida di Javorvic. I biancoblù hanno infatti la miglior difesa del Girone A, con sole 17 reti subite in 26 partite. L’ultima uscita è stata però negativa per i tigrotti, che hanno perso terreno in classifica per la sconfitta in casa per 0-2 contro la Pergolettese. Questa dipartita è arrivata dopo undici risultati utili consecutivi e delle prove di compattezza soprattutto contro le compagini ai vertici della classifica. La sfida ...

