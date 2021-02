Pensioni: cosa resterà ai nati a partire dal 1960 dal 2022 (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 2021 segnerà la fine di quota 100. La misura sarà valida fino al prossimo dicembre. I sindacati chiedono al governo di riaprire il tavolo della riforma. Il cambio di esecutivo però non agevola la ripresa delle trattative. Tra emergenza Covid, piano vaccinale e Dpcm, le Pensioni potrebbero non essere considerate priorità dal nuovo esecutivo. E poi c'è la questione Recovery Plan, con la UE che chiede parsimonia in quanto a spesa pubblica. Per chi è nato a partire dal 1960 l'uscita dal lavoro potrebbe drasticamente allontanarsi. Difficile una riforma delle Pensioni Il nuovo governo è nato all'insegna dell'europeismo e come tale sembra che anche le politiche da adottare siano quelle «consigliate» da Bruxelles. Lo dimostra anche l'ultimo disegno di legge sulla Quota 41 per tutti della Lega. Una proposta che rispetto al ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 2021 segnerà la fine di quota 100. La misura sarà valida fino al prossimo dicembre. I sindacati chiedono al governo di riaprire il tavolo della riforma. Il cambio di esecutivo però non agevola la ripresa delle trattative. Tra emergenza Covid, piano vaccinale e Dpcm, lepotrebbero non essere considerate priorità dal nuovo esecutivo. E poi c'è la questione Recovery Plan, con la UE che chiede parsimonia in quanto a spesa pubblica. Per chi è nato adall'uscita dal lavoro potrebbe drasticamente allontanarsi. Difficile una riforma delleIl nuovo governo è nato all'insegna dell'europeismo e come tale sembra che anche le politiche da adottare siano quelle «consigliate» da Bruxelles. Lo dimostra anche l'ultimo disegno di legge sulla Quota 41 per tutti della Lega. Una proposta che rispetto al ...

