Ottilie Von Faber-Castell su Raiuno | trama e cast

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il 27 febbraio 2021, alle 21:25 su, va in onda il film-tvVon, una donna coraggiosa, produzione tedesca andata in onda nel 2019 su canale Ard e che racconta la vita dell’imprenditrice alla guida, dalla fine dell’Ottocento, dell’azienda diventata famosa per le matite.Von, laLa giovane baronessaVon(Kristin Suckow), a seguito della morte del padre nel 1896, viene designata dal nonno Lothar (Martin Wuttke) a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand (Hannes Wegener) e il conte Alexander ...