Orietta Berti canta Io Che Amo Solo Te di Sergio Endrigo con Le Deva al Festival

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nella serata di giovedì 4 marzo deldi Sanremo dedicata alle coverIo Che AmoTe di, un grande classico della canzone italiano da uno degli artisti più rappresentativi del Belpaese., in gara con Quando Ti Sei Innamorato, ha scelto di duettare con Le, il quartetto di stelle nonché una superband vocale di pesi massimi provenienti dai talent show con la presenza di Laura Bono. In ununico nel suo genere – quello del 2021 sarà un Sanremo senza pubblico per via dell’emergenza sanitaria che ha decretato la chiusura degli eventi pubblici –Io Che Amo ...

Orietta Berti non ha bisogno di alcuna presentazione. Alle spalle, ha dodici partecipazioni al Festival di Sanremo e una carriera musicale che trascende il tempo e le generazioni. Nel ...La cantante festeggia 55 anni di carriera e torna al Festival per la 12°volta, in gara con la canzone "Quando sei innamorato" È davvero la Signora di Sanremo 2021, Orietta Berti, in gara tra i Campioni del 71°Festival con la canzone Quando sei innamorato. Per la cantante, si tratta infatti della dodicesima partecipazione alla kermesse: era l'ormai lontano 1966 ...