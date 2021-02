Messa in sicurezza edifici e territori, sbloccati i fondi dal Ministero dell’Interno (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministero dell’Interno ha firmato il decreto che sblocca quasi 2 miliardi di euro da destinare, già nel 2021, a circa 3.000 opere pubbliche comunali, diffuse in tutta Italia, per la Messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il totale delle opere finanziate in provincia di Avellino ammonta a oltre 96 milioni. Gli investimenti previsti riguardano ambiti primari per la sicurezza della collettività, quali il rischio idrogeologico, la Messa in sicurezza di strade e viadotti e di edifici pubblici come le scuole. Hanno una dimensione media di circa 650.000 euro e rappresentano una concreta opportunità di lavoro e di sviluppo. LA DISTRIBUZIONE DEI fondi IN ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha firmato il decreto che sblocca quasi 2 miliardi di euro da destinare, già nel 2021, a circa 3.000 opere pubbliche comunali, diffuse in tutta Italia, per laindeglie delo. Il totale delle opere finanziate in provincia di Avellino ammonta a oltre 96 milioni. Gli investimenti previsti riguardano ambiti primari per ladella collettività, quali il rischio idrogeologico, laindi strade e viadotti e dipubblici come le scuole. Hanno una dimensione media di circa 650.000 euro e rappresentano una concreta opportunità di lavoro e di sviluppo. LA DISTRIBUZIONE DEIIN ...

