Maturità 2021, CSPI suggerisce di spostare al 7 giugno termine ultimo per consegna elaborato

Maturità 2021: ricevuto il parere del CSPI, nei prossimi giorni il Ministero pubblicherà l'ordinanza definitiva accompagnata dai relativi allegati (crediti, nomina commissioni, discipline caratterizzanti corso di studi). Il parere del CSPI è positivo, ma ci sono alcuni rilievi sui quale è bene riflettere, anche per una corretta scansione dei lavori dei consigli di classe nelle prossime settimane.

