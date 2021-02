LIVE UAE Tour 2021, ultima tappa in DIRETTA: brutta caduta per Adam Yates (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 12.30 Il plotone della Maglia Rossa Pogacar è praticamente fermo, quindi Yates, nonostante due minuti di ritardo, potrebbe rientrare senza problemi. 12.28 Ripartito Yates: brutto colpo in faccia, per fortuna però niente di grave. 12.27 Il gruppo si è fermato per fair play. 12.26 Colpo di scena clamoroso: Yates ha sbattuto con il volto a terra, sangue in faccia per lui. 12.24 ATTENZIONE! Caduto Adam Yates, tutta la INEOS Grenadiers attorno al proprio capitano. 12.22 Vento favorevole e si procede a velocità altissime: 40 km alla conclusione. 12.20 Ricominciano gli scatti. Attivo Luis Leon Sanchez. 12.18 Si è definitivamente ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 12.30 Il plotone della Maglia Rossa Pogacar è praticamente fermo, quindi, nonostante due minuti di ritardo, potrebbe rientrare senza problemi. 12.28 Ripartito: brutto colpo in faccia, per fortuna però niente di grave. 12.27 Il gruppo si è fermato per fair play. 12.26 Colpo di scena clamoroso:ha sbattuto con il volto a terra, sangue in faccia per lui. 12.24 ATTENZIONE! Caduto, tutta la INEOS Grenadiers attorno al proprio capitano. 12.22 Vento favorevole e si procede a velocità altissime: 40 km alla conclusione. 12.20 Ricominciano gli scatti. Attivo Luis Leon Sanchez. 12.18 Si è definitivamente ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: il gruppo non lascia scappare i fuggitivi - #ultima #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: fuggitivi con due minuti sul gruppo Pogacar - #ultima #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: percorsi 20 chilometri il gruppo lascia fare - #ultima #tappa #DIRETTA:… - Fanta_Cycling : ?????Ultima tappa al UAE Tour ???? ??Chi la spunterà al traguardo? ?Verificate i vostri punteggi live durante la tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: passerella in volata ad Abu Dhabi - #ultima #tappa #DIRETTA:… -