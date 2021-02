LIVE – Catanzaro-Ternana 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delC di. Padroni di casa che cercano i tre punti per accorciare sul Bari terzo, mentre la, prima a 62 punti, vuole centrare la quarta vittoria consecutiva. Calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamiglio, Fazio, Martinelli; Corapi, Verna, Porcino, Garufo; Carlini, Curiale, Di Massimo. Allenatore: Calabro.(4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Damian, Palumbo; ...

TernanaNews : LIVE - CATANZARO-TERNANA, le formazioni ufficiali - TernanaNews : RT @TernanaNews: LIVE - CATANZARO-TERNANA, la conferenza stampa di Lucarelli - Fantacalciok : Catanzaro – Ternana: dove vedere la diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Catanzaro – Ternana: dove vedere la diretta live e risultato - TernanaNews : LIVE - CATANZARO-TERNANA, la conferenza stampa di Lucarelli -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Catanzaro

Il Sussidiario.net

Il Palermo vuole riscattarsi dopo l'ultima sconfitta col. I rosa giocano sul campo della Viterbese , espugnato solo dalla Ternana nelle ultime cinque partite. LE FORMAZIONI UFFICIALI (...VITERBO - Rifarsi dopo la sconfitta contro ile sfatare il tabù 12.30. È questo l'obiettivo odierno del Palermo che, nel match valido per la 27giornata, sfiderà la Viterbese. L'avvicinamento alla gara non è stato facile per i siciliani ...Match d'alta quota al Ceravolo con il Catanzaro che si prepara ad ospitare la capolista Ternana. "Il Catanzaro non ha niente da perdere", le parole di Calabro alla vigilia che arriva ...Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 27^ giornata del torneo in programma oggi, sabato 27 febbraio 2021.