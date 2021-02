Lazio, Zingaretti prova l’asse Pd-M5s in Regione: si lavora a ingresso in giunta dei 5 stelle. Lombardi: “Insieme per l’ultima fase” (Di sabato 27 febbraio 2021) La giunta regionale del Lazio si prepara al rimpasto e all’ingresso del Movimento 5 stelle. Così se sul fronte nazionale il progetto di intesa Pd-M5s, dopo la nascita del governo Draghi, sembra essersi raffreddato, il segretario Nicola Zingaretti prova a rilanciare il progetto sul territorio e proprio nella sua stessa assemblea regionale. Un segnale che, almeno per il leader dem, quella è la strada su cui continuare, anche se dentro il partito la strada sembra sempre più complicata. Secondo le ultime indiscrezioni, il confronto tra Pd e M5s nel Lazio dovrebbe partire a breve. A confermarlo oggi è stata anche la capogruppo M5s Roberta Lombardi: “Noi lavoriamo con la maggioranza sui temi da inizio consiliatura e negli ultimi mesi abbiamo votato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Laregionale delsi prepara al rimpasto e all’del Movimento 5. Così se sul fronte nazionale il progetto di intesa Pd-M5s, dopo la nascita del governo Draghi, sembra essersi raffreddato, il segretario Nicolaa rilanciare il progetto sul territorio e proprio nella sua stessa assemblea regionale. Un segnale che, almeno per il leader dem, quella è la strada su cui continuare, anche se dentro il partito la strada sembra sempre più complicata. Secondo le ultime indiscrezioni, il confronto tra Pd e M5s neldovrebbe partire a breve. A confermarlo oggi è stata anche la capogruppo M5s Roberta: “Noi lavoriamo con la maggioranza sui temi da inizio consiliatura e negli ultimi mesi abbiamo votato ...

