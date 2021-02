Lavoro: Pd, ‘sostegno a Orlando per sistema universale ammortizzatori’ (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Le ipotesi consegnate dal ministro Orlando alle parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali vanno nella giusta direzione. Ricalcano in pieno le nostre proposte, annuciando quello che per noi è l’architrave vero della proposta: un sistema universale di ammortizzatori sociali legato in modo indissolubile al potenziamento delle politiche attive”. Lo dice Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Le ipotesi consegnate dal ministroalle parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali vanno nella giusta direzione. Ricalcano in pieno le nostre proposte, annuciando quello che per noi è l’architrave vero della proposta: undi ammortizzatori sociali legato in modo indissolubile al potenziamento delle politiche attive”. Lo dice Marco Miccoli, responsabiledel Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

