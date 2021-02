Google, al via la modifica per la supervisione della ricerca (Di sabato 27 febbraio 2021) La modifica è nata dopo che gli esperti di IA hanno “alzato la voce” per l’impatto etico. Google cambierà le procedure prima di Luglio Una rivoluzione che segue ad un’altra rivoluzione. La rivolta del team di IA di Google non è stata invana, anzi. Lo stesso colosso di Mountain View, dopo la “ribellione” dei suoi scienziati, ha deciso di cambiare le procedure con cui i revisori interni passano al vaglio e eventualmente modificano il lavoro degli stessi. Una decisione svelata da Reuters, che ha anche resa nota la lotta degli stessi esperti di intelligenza artificiale nei confronti della mancanza d’integrità nella ricerca legata proprio alle IA. In un incontro con lo staff, i dirigenti di Google Research hanno garantito di essere impegnati a ripristinare la ... Leggi su zon (Di sabato 27 febbraio 2021) Laè nata dopo che gli esperti di IA hanno “alzato la voce” per l’impatto etico.cambierà le procedure prima di Luglio Una rivoluzione che segue ad un’altra rivoluzione. La rivolta del team di IA dinon è stata invana, anzi. Lo stesso colosso di Mountain View, dopo la “ribellione” dei suoi scienziati, ha deciso di cambiare le procedure con cui i revisori interni passano al vaglio e eventualmenteno il lavoro degli stessi. Una decisione svelata da Reuters, che ha anche resa nota la lotta degli stessi esperti di intelligenza artificiale nei confrontimancanza d’integrità nellalegata proprio alle IA. In un incontro con lo staff, i dirigenti diResearch hanno garantito di essere impegnati a ripristinare la ...

