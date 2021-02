Giulia Salemi ha vinto un reality: spunta un retroscena incredibile, ma voi lo sapevate? (Di sabato 27 febbraio 2021) Giulia Salemi ha già vinto un reality, spunta un retroscena davvero incredibile: ricordavate questo particolare? Scopriamo tutti i dettagli. Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giulia Salemi. Recentemente in onda su Canale per la sua seconda esperienza nella casa del GF Vip, l’influencer si è fatta ampiamente apprezzare nel corso di tutti questi anni. A L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 febbraio 2021)ha giàunundavvero: ricordavate questo particolare? Scopriamo tutti i dettagli. Non ha assolutamente bisogno di presentazioni,. Recentemente in onda su Canale per la sua seconda esperienza nella casa del GF Vip, l’influencer si è fatta ampiamente apprezzare nel corso di tutti questi anni. A L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - rosmelloisreal : Ma voi ci pensate a Dayane che se ne fregherà una volta per tutte di Adua e andrà a fare feste e botti con le sue b… - rosariocurz : RT @VulgariEloquens: Amicizia per Dayane in due parole : GIULIA SALEMI. 'Sempre a testa alta amore'?? #exrosmello #mellos #prelemi - LivviElisa : RT @VulgariEloquens: Amicizia per Dayane in due parole : GIULIA SALEMI. 'Sempre a testa alta amore'?? #exrosmello #mellos #prelemi -