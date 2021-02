Dilettanti, via alla stagione con la San Geo: 'Seguite lo streaming, non venite'. Chi sono i migliori giovani (Di sabato 27 febbraio 2021) La stagione scatta oggi con la Coppa San Geo, giunta alla sua 97a edizione. La situazione Covid è in continuo peggioramento con gli ospedali ormai saturi, e così gli organizzatori chiedono alle ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Lascatta oggi con la Coppa San Geo, giuntasua 97a edizione. La situazione Covid è in continuo peggioramento con gli ospedali ormai saturi, e così gli organizzatori chiedono alle ...

Gazzetta_it : #Dilettanti, via alla stagione. Coppa #San Geo: gli organizzatori chiedono ai tifosi di non assistere alla corsa… - BalboItalo1 : Draghi dia una sterzata, il suo governo appena un po’ al di sopra della banda di dilettanti di Conte… - clagherardini : #Draghi dia una sterzata, il suo governo appena un po’ al di sopra della banda di dilettanti di Conte… - laci_bacsi : RT @LaStampa: Stagione del ciclismo al via, i dilettanti in gara nel weekend tra Coppa San Geo e la Firenze-Empoli - paoloigna1 : RT @LaStampa: Stagione del ciclismo al via, i dilettanti in gara nel weekend tra Coppa San Geo e la Firenze-Empoli -