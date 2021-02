Daydreamer puntata serale 3 marzo 2021 | Can rischia la vita tra le fiamme

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ladidi mercoledì 3, rivela che l’obiettivo di tutti coloro che collaborano al ritorno in grande della Fikri Harika è di riportarla agli antichi splendori e per questo Can accetta di collaborare come fotografo. Anche Aziz è parte del progetto e annuncia a tutti che ci sarà un lavoro molto importante. Ma improvvisamente tutto va in secondo piano quando arriva la notizia che il capanno dove si trova Can sta bruciando e tutti temono per la sua. Per fortuna il fotografo riesce a salvarsi e c’è chi sospetta che dietro a tutto ci sia la mano di Huma. Il Divit poi decide ci essere coinvolto nella pubblicazione che vedrà la premiazione di Sanem come scrittrice dell’anno. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Can Yaman, ecco quanto ...