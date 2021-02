Dayane Mello, finalmente una bella notizia ma lei ancora non lo sa (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip ha regalato non solo maggiore popolarità ai vipponi. Dall’inizio del programma a oggi, Dayane Mello e gli altri concorrenti del reality show hanno preso piede anche sui social. Pensiamo ad esempio a Tommaso Zorzi che ha sforato il milione di follower, ma non solo, perché pare che anche la modella brasiliana ha avuto un incremento di seguaci non indifferente. Concentrandoci proprio sull’amazzone, quanti ne ha guadagnati in totale dal 14 settembre a oggi e soprattutto nell’ultimo periodo? Consultando il sito Ninjalitics abbiamo avuto modo di fare un veloce calcolo. Il 14 settembre 2020, data di avvio del reality show, Dayane Mello è partita da una base di 98.656 follower su Instagram. Con il passare delle settimane, in questi cinque mesi, la brasiliana è arrivata a raggiungere e superare ... Leggi su howtodofor (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip ha regalato non solo maggiore popolarità ai vipponi. Dall’inizio del programma a oggi,e gli altri concorrenti del reality show hanno preso piede anche sui social. Pensiamo ad esempio a Tommaso Zorzi che ha sforato il milione di follower, ma non solo, perché pare che anche la modella brasiliana ha avuto un incremento di seguaci non indifferente. Concentrandoci proprio sull’amazzone, quanti ne ha guadagnati in totale dal 14 settembre a oggi e soprattutto nell’ultimo periodo? Consultando il sito Ninjalitics abbiamo avuto modo di fare un veloce calcolo. Il 14 settembre 2020, data di avvio del reality show,è partita da una base di 98.656 follower su Instagram. Con il passare delle settimane, in questi cinque mesi, la brasiliana è arrivata a raggiungere e superare ...

fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - sheelaheart : finitela di rompere a noi bisessuali con dayane mello, non lo è. basta strumentalizzare la nostra sessualità per fa… - Fania46192754 : RT @103puntifelici: Ilary Blasi una come Dayane Mello l’avrebbe fatta nera. Nera. E invece abbiamo Alfonso Signorini che invece di sentirsi… - Asia300699 : Ecco come descrive veramente Rosalinda una BUGIARDA PATOLOGICA! #GFVIP MASSIMILIANO #Massimiliano #Morra musino… -