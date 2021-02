Covid-19 | Galli | “La scuola è un elemento di rischio”

(Di sabato 27 febbraio 2021) "Al di là di tutte le posizioni per garantire lain presenza, sacrosante per carità, ma è sempre stata undi. Magari non proprio dentro le scuole ma quello che accade fuori, trasporti, movimenti di persone". lo ha detto Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. L'articolo .

'Negli ospedali - racconta il professor Massimo- per quanto possa essere parziale questa osservazione empirica, si vedono pazienti un po' più giovani. Ma non è cambiato il virus: semplicemente ...Preoccupano i dati su Cig e imprese nel 202019, 336 morti. Allarme varianti anche in Italiae Crisanti d'accordo con Ricciardi: "Con le varianti problemi più seri". L'Europa presenterà ...L'incremento dei contagi da Covid 19 negli ultimi due giorni è stato, in media, del 38%, mentre l'eta media dei contagiati scende a 44 anni ...Il governo starebbe valutando di somministrare la prima dose del siero anti Covid a una platea più ampia di popolazione invece di conservare una quota di fiale (il 30% circa) per la seconda dose.